Kažipot palnetov: Uredite stvari za nazaj

Ne samo da smo v obdobju med mrki, ko se stvari spreminjajo, tresel nas bo tudi retrogradni Merkur, ki prinaša komunikacijske šume, ovire, zamude in zaplete. Ker se bo navidezno nazaj tokrat gibal v biku, se bomo ukvarjali s financami in lastno vrednostjo ter popravljali pretekle napake na tem področju.

Tudi Sonce bo v tem času v biku, tako bomo kljub vsem pretresom bolj ležerni, se predajali razvadam in užitkom ter trmasto vztrajali pri svojem. Ker bo istočasno Venera v dvojčkih, bomo bolj družabni in iskali dogajanje, zabavo. Kljub temu pa ni računati, da se bomo lahko na prvomajskih potovanjih izognili nepričakovanim zagatam, zato dvakrat preverite papirje in se oborožite s potrpežljivostjo.

Največ zanosa in energije za izlete, piknike, druženje bomo imeli v nedeljo, največ vztrajnosti, discipline in odločnosti, da kljub blokadam opravimo veliko dela, pa v torek. Najbolje bo seveda, če urejamo stvari za nazaj.

Ptetek, 21. 4. Merkur se danes obrača v retrogradno smer gibanja, tako ne pričakujte, da boste učinkovito in mirno speljali svoje naloge. Energije boste imeli dovolj, a vse se bo zapletalo. Najhuje bo okoli 14. ure, tudi na cesti.

Sobota, 22. 4. Do poldneva bomo še malce bolj počasni in ležerni, nato nas bo vleklo v družbo. Načrti se nam bodo spreminjali, narobe se bomo razumeli. Zvečer lahko izvemo slabe novice, črnogledi bomo in zaskrbljeni.

Nedelja, 23. 4. Kljub zapletom in zamudam izkoristimo dan za izlet, zabavo, druženje, pogovore in različna doživetja. Okoli 14. ure se Luna ugodno poveže z Venero, takrat je čas za romantična doživetja, dobro kosilo in razvajanje.

Ponedeljek, 24. 4. Retrogradni Merkur bo pokazal zobe, zato ne pričakujte, da vam bo vse gladko teklo. Zjutraj boste sicer dobro razpoloženi, proti 14. uri pa se bodo stopnjevali zmeda, zapleti, napake, drama. Odmaknite se od vsega.

Torek, 25. 4. Danes je še največ možnosti, da učinkovito in natančno opravite nujne naloge, ki zahtevajo zbranost in potrpežljivost. Tudi sestanke in nujne dogovore je dobro umestiti na ta dan. Delavni bomo in realni.

Sreda, 26. 4. Z Luno v raku bomo želeli čim prej zaključiti obveznosti in se posvetiti družini. Jutro bo hitro in dinamično, zvečer lahko pretiravamo s hrano, pijačo in drugimi užitki. Čeprav vas bodo vodila čustva, se držite nazaj.