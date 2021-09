Kažipot planetov: Merkur se obrača v retrogradno gibanje

Petek, x. x. Petek, 24. 9.

Dan za uživanje in razvajanje z dobro hrano in pijačo, ki pa ga zvečer lahko naelektrijo nepričakovani preobrati, nezgode, vznemirjenje, predvsem v odnosih. Poskusite se ne prepirati za oslovo senco.

Sobota, 25. 9.

Ne pretiravajte, ne zapravljajte, ne pričakujte preveč. Namesto tega žrtvujte dan za tisto, kar morate nujno opraviti, naj bo doma ali v službi. Vzdržljivo in zavzeto zavihajte rokave, tudi pri fizičnem delu.

Nedelja, 26. 9.

Luna v dvojčkih nas bo klicala k druženju, zabavi, pogovorom, zato si privoščimo sproščen dan do večera, ko so ugodni vplivi za to, da še kaj postorimo, preden se Merkur obrne in nam zmeša štrene.

Ponedeljek, 27. 9.

Čutili bomo, da se dogajanje upočasnjuje in zadeve začenjajo zapletati, saj bo že v zraku energija prihajajočega retrogradnega Merkurja. Zvečer ne pretiravajte z alkoholom in ne igrajte vloge žrtve.

Naporen dan, saj se Merkur obrača, kar prinaša komunikacijske zaplete, težave z računalniki in tehniko, nesporazume, zamude v prometu in pri potovanju … Ohranite mirne živce in jih rešite.

Sreda, 29. 9.

Zjutraj nas lahko nekaj razburi in vrže iz tira, pozneje pa imamo kljub zapletom in čustveni občutljivosti možnost uspešno opraviti svoje delo. Romantični bomo in sanjarili o idealni ljubezni.

Četrtek, 30. 9.

Prevelika pričakovanja bodo prinesla grenko razočaranje. Dan ni primeren za finančna vlaganja, zapravljanje, nakupe dragih reči. Večerne pogovore prav tako preložite na primernejši čas.

Težaven mesec se končuje s tednom, v katerem se Merkur obrača v retrogradno gibanje – 28. 9.Ker bo potoval navidezno nazaj po tehtnici, si bomo prizadevali za harmonijo v odnosih, sodelovanje, diplomacijo, dogovore, iskanje kompromisov glede preteklih zadev.A ker se planet komunikacije tokrat ustavlja, obrne in potuje nazaj v kvadratu z uničevalskim Plutonom, bomo namesto tega deležni veliko manipulacij, težkih novic, pritiskov …Na nas je odločitev, ali se bomo res pustili povleči na dno, saj se istočasno Merkur ugodno povezuje z Jupitrom in prinaša spodbudne novice, upanje in optimizem.Sobota bo sicer dan, ko lahko z vztrajnostjo in trudom veliko dosežemo, naj gre za delo s papirji ali fizična opravila in šport.V sredo nas bodo prevevala romantična hrepenenja, a pazimo, da od ljubljene osebe ne pričakujemo preveč in je ne idealiziramo, saj so že v četrtek mogoča razočaranja.Izogibajte se nakupom, saj boste preveč zapravili.Kljub Merkurjevim komunikacijskim zapletom in težavam s tehniko je sreda dan, ko lahko učinkovito opravite veliko službenega dela.