V Južno Ameriko jo je pri 23 letih gnala želja po duhovnosti. Tam se je srečala s svojo razširjeno družino in spoznala očeta svoje hčerke. Ni bila samo turistka, ampak so jo domačini spustili bližje. Ves čas potovanja je imela občutek, da jo nekdo čuva in vodi, pomembna popotnica, s katero se je vrnila v domovino, pa je bilo tudi znanje izdelovanja makrameja s kristali, ki prebuja našo ženstvenost. V stiku s to smo dandanes Zahodnjakinje premalo, zato organizira tudi ženske kroge s plesom, na katerih jo lahko najdejo ob prvobitnem zvoku šamanskih bobnov. Indijanci so bili od nekdaj njena ljub...