Katarina Matejčič: S Hojsom sva se strinjala le, da se ne strinjava

Zame ste postali obraz miroljubnih petkovih protestov leta 2020. Vsakič, ko sem gledal ponovitev poročil, ste o kolesarjih v Ljubljani poročali vi. Naključje?Prvič sem delala četrto ali peto izvedbo protestov, bilo je povsem naključno, potem pa, drži, je to res postala moja domena in zagotovo sem jih pokrivala največkrat v celotni redakciji. V nasprotju z drugimi, ki niso kazali pretiranega navdušenja nad njimi, je mene pritegnil adrenalin, to, da nikoli nisem vedela, kaj se bo dogajalo, in resnično se je zgodilo več nepričakovanih stvari. Kar nekajkrat smo tik pred vklopom v živo premikali kader, ker so se bodisi premaknili ...