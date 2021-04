Katarina Mala se na sceno vrača s posebno prošnjo

Po večletnem premoru se pevka Katarina Mala vrača na glasbeno sceno, kar je še posebej razveselilo njene zveste oboževalce. Ti bodo lahko celo postali del njenega novega glasbenega projekta oziroma pesmi, ki jo je Katarina poimenovala Grem sam naprej. V imenu zbliževanja, druženja in sodelovanja namreč z režiserjem Venom Jemeršićem k snemanju videospota za pesem vabita vse, ki si želijo nastopati, izživeti svoje sanje, peti, plesati, se nasmejati ali samo pomahati svetu, naj prispevajo svoje kratke posnetke. »V preteklih letih sem ugriznila v kar nekaj limon, zato je zdaj čas, da iz njih zmešam en dober koktajl. Optimizem je nekaj, kar potrebujemo vsi. V časih, v katerih smo, se je bolje ne ozirati nazaj, ampak hoditi naprej. Izzivi, ki jih je prineslo preteklo leto, so marsikoga spravili v hudo stisko, potisnili do roba, marsikoga pa tudi zbližali. In ta pesem, ki sicer ni nastala zaradi novega koronavirusa, pač pa življenja samega, naj bo v spodbudo prav vsem,« o letu, ki je bilo naporno tudi zanjo, pravi pevka.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: