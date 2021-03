Katarina Čas: Vrhunci v karieri in spremembe v ljubezni

Katarina Čas je po ascendentu odprta, širokopotezna, optimistična strelka, ki hiti od enega izziva do drugega, pri tem pa jo spremlja sreča. Filmska kariera ji je namenjena, saj je na ascendentu Neptun, planet umetnosti, ustvarjanja, filma, navdiha in intuicije, ki se odlično povezuje s planeti, vezanimi na kariero, z vrhom hiše kariere in Saturnom. Čeprav lahko v karieri doživi tudi krize, postane skozi transformacijo še močnejša in vplivnejša v svojem poklicu. Saturn pa kaže, da napreduje s trudom, odločnostjo in vztrajnostjo. Vladar Jupiter, planet sreče in obilja, je v radoživih dvojčkih, ...