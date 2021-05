Katarina Čas in Jurij Zrnec: Kaj sta zakuhala tokrat?!

Ljubitelji dobrih televizijski serij boste kmalu prišli na svoj račun, kajti pisana druščina slovenskih igralskih talentov vam pripravlja zabavno in vznemirljivo dogajanje. Ja, Chef je humoristična serija, v kateri bo poleg Jurija Zrneca kot kuharskega mojstra igrala tudi Katarina Čas. Par se je v preteklosti že preizkusil skupaj pred kamerami, celo v posteljo sta morala smukniti zaradi glavnih vlog, zato ni presenetljivo, da se tudi tokrat odlično ujemata. To so nam potrdili preostali znani obrazi, ki bodo začinili pestro dogajanje. Ekipo smo namreč zalotili sredi prestolnice, kjer so na sonč...