Karmen Knez Stanič: Pomanjkanje kisika vodi v bolezni

Hiperbarične terapije s kisikom se za boljšo telesno zmogljivost kot hitrejšo regeneracijo in pomlajevanje poslužujejo tudi športniki, menedžerji, novinarji in gospodarstveniki. Karmen Knez Stanič že nekaj let deluje kot terapevtka in pravi, da bi moralo čim več ljudi spoznati blagodejne učinke te naravne metode. Od nekdaj si je želela pomagati ljudem in splet okoliščin jo je ob zdravstveni izobrazbi in študiju biologije vodil do izobraževanj za terapije s kisikom pod tlakom. Zdaj vodi svoj center. Razvoj hiperbarične terapije s kisikom je povezan tudi s potapljanjem, njeni začetki segajo v ...