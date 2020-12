Karl Erjavec se veseli: Eva mu bo povila vnuka!

Eva se je pred časom zaljubila v nekaj let starejšega, a zelo petičnega poslovneža Andreja Marčiča, s katerim pričakujeta otroka.

Zaje bilo 2020 zelo uspešno leto. Ne samo da se je v velikem slogu vrnil na politični parket, pestro je tudi v njegovem zasebnem življenju. Novembra je na pravljični poroki v zakon oddal svojo lepo hčerko, ki ga je nedavno razveselila tudi z novico, da bo postal dedek. Rjavolaska je v zadnjih letih dvignila precej medijskega prahu, povezovali so jo namreč s številnimi postavnimi in uspešnimi moškimi, med njimi nogometašemin. A njeno srce se je na koncu ogrelo za 53-letnega podjetnikaKje sta se z Evo, ki je kot mlada asistentka zaposlena na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, spoznala, ne vemo, morda pa je iskrica preskočila na katerem od srečanj v očetovem krogu. Andrej ni samo spreten poslovnež in direktor Maranda, ki je svoje premoženje gradil tudi na račun poslov z državo, ko je javno upravo oskrboval z računalniki, ampak je poznan tudi v prestižnih navtičnih krogih. Leto 2021 bo tako pri Erjavčevih, ki bosta postala babica in dedek, zagotovo polno veselja in razvajanja Evinega prvega otroka, njen mož pa bo otroškemu smehu in joku prisluhnil že tretjič.