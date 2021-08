Karizmatični Jure Košir

jure košir

Nekateri športniki kmalu po tistem, ko prenehajo tekmovati, utonejo v pozabo, spet drugi pa še leta ostajajo priljubljeni. Med slednje sodi tudi vrhunski smučar, ki ga leta po končani športni karieri še vedno vabijo, da nastopa v oglasih – trenutno blesti v oglasu za novo pametno uro znanega kitajskega podjetja.»Mislim, da nisem edini, in tu ni nobene velike skrivnosti. Verjetno sem dokaj korektno opravljal tovrstna sodelovanja,« se je nasmejal, ko smo ga poklicali in vprašali, kako je s tem. Mi pa smo prepričani, da gre za prav posebno karizmo, ki jo človek ima ali pa ne, postavnemu bivšemu športniku pa je prav gotovo ne manjka. To bi nedvomno potrdila njegova srčna izbranka, inženirka radiologije, s katero sta pred kratkim praznovala šesto obletnico.Jure, ki je trenutno na počitnicah na morju, o podrobnostih v zvezi s tem ni želel govoriti, dejal je le, da datuma nista zaznamovala na kak zelo poseben način.