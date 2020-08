MASKE BODO PADLE

Kar ste do zdaj gledali, boste zdaj lahko videli

V tednih, ki so pred vami, vas energija podpira, da prekinete vzorce, uničujoče navade in odnose, ki vas vežejo ali kakor koli omejujejo pri vaši rasti in razvoju. Zdaj se hočeš nočeš, tako na osebni kot na družbeni ravni, soočate z najglobljimi strahovi in sencami. Čas bo, da vse, kar ste se kadar koli naučili, spravite v svojo prakso in ste aktivni. Izkoristite ta čas za globlje sprejemanje in sočutje do lastnega jaza.