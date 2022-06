HIPNOTERAPEVTKA

Mojca Debelak: Kar nas teži, nas najbolj uči

Odkar so se ji po globoki transformativni izkušnji mamine smrti odstrle tančice nevidnih svetov in okrepile duhovne sposobnosti, pomaga ljudem. Različne tehnike, kot so hipnoterapija, Schumann-Tesla sistem, ki spreminja celice, medijstvo, djotiš, natalno karto podzavesti združuje pod okriljem karmične diagnostike, ki raziskuje, kako vstopiti v biopolje človeka in ga frekvenčno razvozlati. Iz blokad, ki jih ustvarijo naši vzorci, se namreč razvijejo bolezni, če jih ne spremenimo, česar pa se moramo lotiti tako na energijski, celični kot na ravni zavesti.