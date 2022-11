Krvavi lunin mrk se zgodi, ko imamo popolni lunin mrk in so poravnani Sonce, Luna in Zemlja v ravni črti, Zemlja pa je na sredini, zato se svetloba ne more odbijati, saj je v senci Zemlje. Zaradi tega Luna dobi rdečkast odtenek, od tod izhaja ime. Krvavi lunin mrk prinaša konec in lahko zapre marsikatera vrata v vašem življenju. Ta zaprta vrata je na začetku morda težko sprejeti, toda sčasoma vas pripeljejo na višjo raven. Krvavi lunin mrk pade v znamenje bika, zato bodo v ospredju teme, povezane z denarjem in odnosi. Če se v tem času soočate s težavno situacijo, poglejte, kje vas občutki nev...