Kaley Cuoco jezna na olimpijsko trenerko

Nič čudnega torej, da je bila popolnoma ogorčena nad prizorom s konjeniške tekme na olimpijskih igrah, kjer je trenerka nemške jahalke Annike Schelu udarila konja.



»Moja dolžnost je komentirati to sramoto. To ni bilo v športnem duhu, to je bilo odvratno nasilje in vašo ekipo bi moralo biti sram. Nismo ponosni na vas, osramotili ste nas in žal mi je vsake živali, ki pride v stik z vami,« je zapisala na instagramu ter dodala, da je Saint Boya, kakor je konju ime, pripravljena odkupiti in mu pokazati, kakšno življenje si zasluži.



Vzrok za nasilje nad konjem pa je bil, da je bila Schelujeva tik pred osvojitvijo zlate medalje, kar pa ji nato zaradi Saint Boya, ki se je prestrašil in ovir ni hotel preskakovati, ni uspelo. To je očitno razkačilo trenerko Kim Raisner, ki je konja udarila.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: