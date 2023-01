Veliko ljudi ni čutilo značilnega decembrskega navdušenja, na mnogih mizah so bile namesto tradicionalnih silvestrskih jedi preproste, lahke, rastlinske ... Prižiganje lučk je imelo čuden priokus, saj so mnogi preživljali delovni čas v hladnih prostorih za varčevanje z energijo. Kaj se je dogajalo in se še bo? Zadnjih nekaj let se je pospešeno razkrivala resnica, padale so maske, bili smo ujetniki nekega zloveščega sistema, ki danes razpada in kaže vso sivino in bedo ter laž svojega obstoja. Lomi se stoletni vzorec 'tako pač je, tako mora biti', ki je bil nemalokrat vzrok za apatičnos...