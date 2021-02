Moje delo mi omogoča, da poletja preživim ob morju. Tam pišem knjige in si nabiram energijo, da jo lahko dajem ljudem skozi leto. To je moja meditacija, moje polnjenje baterije. Morje lahko gledam ure in ure, a se ne naveličam energije, ki jo opazujem. Z leti sem med opazovanjem morja ugotovila marsikaj. Ste vedeli, da ima morje nešteto odtenkov modre barve? Od sinje modre do svetlo modre. Morje spreminja barvo glede na vreme. Pred nevihto se umiri, potem pa se prelevi iz mucka v leva. Morje pozna različne vrste valov – od majhnih do velikih. Včasih nima valov in drugič valove burja nosi...