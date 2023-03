Kako telesna drža vpliva na naše življenje in le-to nanjo?

Telesna drža je ogledalo našega telesa. Če vas pogledam strokovno, lahko z vaše telesne drže preberem, ali preveč sedite, ali se redno gibate, ali redno telovadite ali ne, celo to, ali ste pod čustvenim stresom.

Ne glede na to, da smo kot družba v zadnjih desetletjih prešli v družbo 'homo sedens' (sedeči človek), imam za vas dobro novico. Ogromno dobrega lahko namreč naredimo za pravilno držo telesa. Če veliko sedite, je najboljši ukrep v borbi proti negativnim posledicam dolgotrajnega sedenja, da sedenje čim večkrat prekinjate. Sedenje prekinete tako, da vstanete, se raztegnete, razgibate, se sprehodite po pisarni, stopnicah, do druge pisarne itn. Če se tega ne spomnite sami, si lahko nastavite alarm na telefonu, ki vas na to opomni.

Če veliko stojite na mestu, lahko čutite podobne negativne posledice, kot če bi sedeli. Za stoječe delo velja, da prekinjajte stojo na mestu, premikajte se, stojte na eni nogi in stiskajte zadnjico. Poskusite se usesti ali nasloniti na vrata, omaro, mizo …

Če povzamem: noben dolgotrajen statičen položaj ne vpliva dobro na naše telo. In če želimo, da statična stoja ali sedenje ne bosta negativno vplivala na naše zdravje, je dobro to čim večkrat prekiniti.

Največji izziv sodobnega človeka ni to, katere vaje izvajati ali kateri šport izbrati za gibanje. Gibanje na splošno je največji izziv sodobnega človeka. Razvajeni smo, ker se nam ne da hoditi peš po stopnicah, tako se namesto tega peljemo z dvigalom. Ne da se nam iti s kolesom namesto z avtom. Iščemo bližnjice v prepričanju, da je to bolje za naše telo. A ravno s takim početjem izgubljamo vitalnost in funkcionalnost telesa.

Če opravljate 40-urni sedeči delovni teden, trenirate sedenje. Lahko postanete svetovni prvaki v sedenju. Za lovljenje telesnega ravnovesja, povezanega s sedenjem, je treba telo spravljati v nasprotni položaj. Če smo med sedenjem zakrčeni v prsnem delu in imamo stisnjeno dihalno mišico diafragmo, ki leži pod rebri, je smiselno, da poskušamo večkrat dnevno zavzeti nasprotni položaj.

Včasih je že dovolj, da se samo poravnamo med sedenjem. Dvignemo roke nad seboj in se pretegnemo in raztegnemo. Globoko zadihamo in zazehamo, da se sprosti tudi živčni sistem. Ali da damo roke na podboj vrat in raztegnemo prsni koš. Obstajajo pa tudi posebne vaje za odpiranje prsnega koša, npr. da se uležemo na tla in si pod lopatice položimo vzglavnik, da 'odpremo' rebra.

To pomeni, da se res da ogromno narediti, da nam sedenje (ali kateri koli drugi dolgotrajni statični položaj) ne povzroča večjih zdravstvenih težav. Najslabše je, da ne naredimo čisto ničesar. V tem primeru pač nimamo legitimne pravice, da se pritožujemo, da nas vse boli in smo slabo.

Vsekakor kot strokovnjakinja ne morem mimo dejstva, da je veliko koristnejša in telesnim zmogljivostim ter starosti primerno izbrana telovadba. Včasih se nam pri redni vadbi (kar bi moral biti cilj vsakega človeka) zatakne, ker se je lotimo z napačne strani. To pomeni, da želimo preveč naenkrat. Ali se takoj lotimo najtežjih ali najdaljših vadb. To nikakor ne bo dobro za našo motivacijo. Še toliko bolj ne, če imate z rednim gibanjem in vztrajnostjo večje izzive.

Ravno zaradi tega se pri svojem delu trudim začetnike učiti primerne vadbe. Ker želim to zgodbo razširiti tudi med vas, v marcu pripravljam 22-dnevni spletni uvajalni tečaj v mojo pilates vadbo.