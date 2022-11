Kako se naliči čutna zapeljivka?

Čas čarovnic je nepreklicno mimo, vsaj ko razmišljamo o čarovnicah kot o ženskah, ki so bile družbeno nezaželene in preganjane. Danes rade rečemo, da smo čarovnice že samo zato, ker smo ženske, a s tem ne mislimo na slabe, ampak pozitivne lastnosti.

Serum, ki polepša polt Nivea predstavlja novi obarvani serum Cellular Filler 3 v 1, tonirani serum s hialuronom, ki združuje učinkovitost seruma proti staranju in prekrivno moč podlage. Ob nanosu se ustvari takojšnji učinek sijaja, polt je intenzivno navlažena in enakomerno obarvana, zato izbira med nego in prekrivnostjo ni več potrebna.

Zmoremo toliko stvari, krmarimo med številnimi vlogami, kar je primerljivo s čarovništvom. Ne nazadnje pa imamo magično moč zapeljevanja, instinktivno namreč poznamo note, ki ustvarijo pravo melodijo za moške. Čarovnice kot čutne ženske, ki so živele skladno s svojo ženskostjo, so nas navdihnile tudi tokrat, ko se bliža njihov praznik. Čeprav je komercialen, naj vas spomni na vašo resnično naravo in na to, kako malo je treba, da vizualno iz sebe izvabimo pristno, divjo žensko.



Barve, ki pristajajo naši resnični naravi

Res nas stilisti razvrščajo v barvne skupine, v katerih barva las, polti in oči odločajo, katere barve nam pristajajo, a obstajajo tudi univerzalne barve, ki – pravilno uporabljene – na našem obrazu pričarajo zapeljiv videz ne glede na naše barve in starost. Za zapeljive veljajo odtenki rdeče na ustnicah, ki lahko variirajo od temnih bordo prek klasične rdeče do močnih rožnatih odtenkov fuksije in vijoličaste. Ne glede na to, katero od teh izberete – in izbirate lahko glede na okus in ujemanje s svojimi barvami –, lahko računate na zelo zapeljiv učinek, če upoštevate še nekaj drugih pravil.

Hipnotični pogled Znamka Collistar predstavlja novo maskaro Impeccabile, ki združuje vse želje žensk – volumen, dolžino, definicijo in ukrivljenost. Ponuja intenzivni učinek črnega ličenja zaradi aplikatorja z biološkimi vlakni najnovejše generacije. Izvleček kostanja poskrbi za okrepljene in daljše trepalnice z večjim volumnom, navdušuje pa tudi njena ekološko oblikovana embalaža, ki jo je mogoče v celoti reciklirati.

Polt naj bo izenačena in nepravilnosti, kot so mozoljčki in podočnjaki, prekrite. Previdne bodite pri izbiri korektorja za prekrivanje – naj vsebuje vlažilno formulo, sicer se bo na prekritih predelih koža izsušila, izdelek pa se bo nabral v gubicah, kar bo doseglo nasprotni učinek od želenega. Izenačeno polt poudarite z mat bronzerjem, ki ne vsebuje svetlečih delcev, na vrhu ličnic, na sencih in ob lasišču, saj s tem na obrazu ustvarite sence, ki mu dodajo dimenzijo. Ne pozabite dodati rdečila za lica na vrh lic (izbočeni del, ko se nasmejite).

Kako ustvarimo dramatični učinek na očeh?

Izbirate lahko med dvema preverjenima možnostma – prva, klasična izbira je črno ali temno črtalo za oči druge barve, ki ga v krajšem ali daljšem loku, odvisno od želje po dramatičnosti, nanesemo na zgornjo veko. Za natančen in lep nanos potrebujemo nekaj vaje in seveda mirno roko.

Zmoremo toliko stvari in ne nazadnje imamo magično moč zapeljevanja – instinktivno namreč poznamo note, ki ustvarijo pravo melodijo za moške.

Lahko pa se odločite za priljubljeni zadimljeni videz oči, ki ga najlažje ustvarite tako, da veke radodarno občrtate z mehkim črnim ali drugim temnim svinčnikom in črtalo zabrišete s čopičem, namenjenim zabrisovanju. Če se vam zdi, lahko nanos poljubno stopnjujete do točke, ko so dovolj zadimljene. V obeh primerih na koncu velikodušno dodajte maskaro.

Male pike na i, ki štejejo

Sploh če gre za večerni videz, vam svetujemo uporabo osvetljevalca, ki ga nanesite v notranje kotičke vek, na vrh ličnic in na sredino nosu (na kost). Ne pozabite še na nekaj kapljic čutne dišave, ki vam je pisana na kožo, ter najpomembnejše – to, kako zapeljive smo, ni nikoli odvisno od tega, kaj damo nase, ampak od našega počutja in notranjega občutka.

Novi YSL Libre Dišava Libre je dočakala novo različico Libre Le Parfum, ki je intenzivnejša, z začinjeno eksplozijo ingverja v kombinaciji z živahnim žafranom. Srce vonja s pomarančnimi cvetovi okrepi mehka in seksi nota medu, ki poveča njeno zasvojljivost. Zaradi svežega, sočnega srca bergamotke, ustvarjenega za YSL, v kombinaciji s hladnim in vročim žarom pikantnega ingverja dišava gori svetleje kot kdaj koli prej.