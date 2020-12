Kako pravilno kreirati?

Velikokrat me ljudje vprašajo, kako ločiti kreacijo iz srca in kreacijo iz uma. Kreacija iz uma poteka vedno zelo analitično, lahko bi rekli razumsko. Vse je zelo jasno in ima razložljive elemente. Um mora vedno vedeti, kaj se kreira, in bo imel jasen načrt. Lahko bi rekli, da ima um vedno nadzor nad vsem. Predvsem pa bo vedno najprej vprašal: Zakaj? Takoj bo aktiviral načrt kreacije. Um tudi vedno hitro aktivira korake do uresničitve želenega. Se pravi, da potrebuje veliko razlage, jasno smer in cilj. Kreacija iz srca poteka drugače. Spremlja jo lahkotnost in srce vas nikoli ne bo vprašalo zakaj, ampak bo preprosto ...