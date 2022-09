Kako naj vzdržujem visoko frekvenco?

Kako naj višam in vzdržujem visoko frekvenco, je vprašanje, ki ga dobivam vsak dan. Tudi sama se to večkrat vprašam, zato bom zapisala, kaj deluje pri meni in je osnova, ki je ne moremo preskakovati. Dejstvo je, da bodo do konca leta 2023 frekvence zelo naporne, polno bo izzivov, saj poteka selekcija duš. Grdo se sliši, a tako je. Ne bomo več živeli iste realnosti in imeli enakih možnosti. Že sedaj jih nimamo, zdaj pa bo to vse bolj očitno. Izbirali bomo lahko, kar bo na voljo v določeni realnosti. Višja ko bo naša frekvenca, več izbire bo. Nekaj dejstev, ki jih morate vedeti: * kar posadiš,...