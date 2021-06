Kako Jurij Zrnec razvaja hčerki: Tudi doma je pravi kuharski chef

Njegovi najbolj zagreti ljubitelji so odšli na odmerek Zrneca v ljubljansko Dramo, zdaj pa se ga bomo po več letih spet naužili v vlogi, ki mu je pisana na kožo. Čeprav blesti v vseh žanrih, ni bogokletno trditi, da mu v komedijah pod domačim soncem ni para, kar bo dokazal tudi z likom Ljuba v najnovejši humoristični seriji Ja, Chef. Zadnji dnevi so ravno zaradi nastajanja epizod in usklajevanja službenega urnika z družinskimi obveznostmi zares naporni, zato smo počaščeni, da nam ga je uspelo ujeti še pred tiskovno konferenco. Posebej za naše bralke in bralce je razkril svoje kulinarične spomi...