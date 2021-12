Kako izbrati pomoč?

Kaj narediti, ko se pojavijo bolečine v mišicah in sklepih ali nas zagrabi v križu? Da izključimo morebitno poškodbo kot razlog za bolečino, je vedno pametno najprej obiskati zdravnika, saj vam bo lahko ustrezno svetoval in po potrebi tudi naročil dodatno diagnostiko. Zelo pogost scenarij, ki nato sledi, je, da se ljudem po opravljeni diagnostiki svetuje konzervativno zdravljenje s pomočjo fizioterapevta, telovadbe, sprostitvenimi tehnikami ali drugo obliko alternativne terapije.

Bolečina in nelagodje sta alarm, ki

kliče po vaši pozornosti.

Preden pa se lotite iskanja ustreznega terapevta, se najprej vprašajte, kako je prišlo do stanja, v katerem ste. Večina težav z mišicami in sklepi je namreč posledica neprimernega življenjskega sloga in slabih odločitev, ki jih ljudje sprejemamo v vsakodnevnem življenju. O pomenu zavedanja pravega izvora težav je Hipokrat nekoč izjavil: »Če si nekdo želi dobrega zdravja, se je treba najprej vprašati, ali je pripravljen odpraviti razloge za svojo bolezen. Šele takrat mu je mogoče pomagati.« Tudi če imate najboljšega terapevta na svetu in je vzrok za vaše težave vaš življenjski slog, vam lahko fizioterapija le lajša simptome. Če sami niste pripravljeni narediti spremembe pri sebi, ne bo trajnejšega rezultata!

»Kaj lahko sam naredim, da bo terapevtovo delo bolj uspešno?«

Velikokrat opažam, da ljudje plačujejo veliko denarja za neskončne terapije, telovadbe in masaže, sami pa preprosto niso pripravljeni sprejeti odgovornosti za nastale težave. Vsak obisk pri terapevtu, maserju ali na uri telovadbe tako postane zgolj obliž čez rano, ki začasno poskrbi, da se bolje počutimo. Pri tem pa se ne zavedamo resničnih dolgoročnih posledic, na katere nas pravzaprav opozarjata nelagodje in bolečina. Naše telo ima namreč fantastičen sistem obveščanja prek svojih različnih receptorjev. Bolečina in nelagodje sta alarm, ki kliče po vaši pozornosti. Tako kot vas alarm v hiši opozori na morebitne vlomilce, vas bolečina v telesu opozarja, da je prav tako prisotna nevarnost. Če plačujemo terapevte z razlogom, da nam izklapljajo ta alarm, lahko sploh ne bomo opazili škode, ki se dogaja in akumulira v ozadju. Tako si bomo lahko zaradi neukrepanja dolgoročno naredili več škode kot koristi. To je tako, kot če bi imeli vlomilce v hiši in bi preprosto izklopili alarm in si mislili, da je vzrok za vklop alarma čudežno izginil. Z izklapljanjem alarma v telesu in kupovanjem obližev si pravzaprav plačujemo asistenco pri lastnem propadu in na dolgi rok bo kljub vrhunski pomoči naše telo postajalo vedno slabše in manj zmožno.

ni podpisa

Namen terapije je predvsem povrnitev zdravja in gibalnih sposobnosti, da lahko živimo čim bolj polno. Kako torej izbrati ustrezno pomoč? Najprej si postavite realne in dosegljive cilje, nato pa poiščite strokovnjaka, ki vam jih bo pomagal doseči. Že pred začetkom skupnega dela si je priporočljivo zastaviti načrt dela, časovni in finančni okvir. Pomembno pa je tudi že pred začetkom skupnega dela določiti, kdaj boste prekinili delo, če skupno delo ne bo prinašalo zadovoljivih rezultatov. Velikokrat se namreč zapravlja veliko preveč ur dela za nekaj, kar sploh ne deluje. Namen strokovne pomoči z integriteto je predvsem v tem, da vam pomaga rešiti težave, vas spodbuja v gibanje, vas opolnomoči in vam pomaga pri uvajanju bolj zdravega življenjskega sloga.

Naslednjič, ko boste pri svojem zdravniku, terapevtu, trenerju ali maserju, si torej postavite naslednje vprašanje: »Kaj lahko sam naredim, da bo njegovo delo bolj uspešno?« Velikokrat je prav to začetek prave rešitve za večino vaših težav.

Žiga Tolič, strokovnjak za nevrokinetično terapijo, feldenkrais in pilates