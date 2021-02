Vlado Kreslin je po ascendentu umirjena tehtnica, kavalir z velikim čutom za estetiko. Veliko mu pomenijo partnerstvo in harmonični odnosi ter nenehno išče ravnovesje na vseh življenjskih področjih. A pod površjem se skriva intenzivna energija vladarice Venere v škorpijonu, ki mu daje strast, karizmo, skrivnostnost, privlačnost, prodornost in jekleno odločnost pri vsem, česar se loti. Ob njej je Merkur, planet komunikacije, ki mu pomaga, da notranja spraševanja in doživljanja učinkovito prelije v umetnost. Oba predstavljata vrh lotosa, strukture posebnih sposobnosti, in sta povezana z Luno, vl...