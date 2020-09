Kaj zvezde napovedujejo Ani Roš?

Ana Roš je po ascendentu vztrajna, zagrizena, odločna in trmasta bikica, ki doseže vse, za kar se odloči. Pri tem jo spremljajo tako izzivi kot sreča, saj je njena vladarica Venera v srečnem in optimističnem strelcu, a v 8. hiši preobrazbe in v opoziciji z učiteljem Saturnom, kar ji prinaša perfekcionizem, natančnost in veliko strogost do sebe in drugih. A kljub zamudam in oviram na poti se na koncu zanjo vedno vse dobro izteče, saj jo ščitita Venera in Merkur v strelcu, pri čemer je slednji dispozitor zahtevnega Saturna. Da se resnično ne ustavi pred nobeno preizkušnjo ter se spopade z njo z jekleno voljo, kaže že to, da ...