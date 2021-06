Kaj se skriva pod oblačili sanjskega moškega?

​Gregor Čeglaj iz Škofljice pred kamerami razkriva del svojega življenja, saj brez zadržkov govori o življenjskih preizkušnjah, bolečem otroštvu, ločitvi staršev in dolgi poti, ki jo je prehodil v iskanju samega sebe, gradnji svoje samozavesti in pripravljenosti na partnerstvo in družino. Njegov drugi del pa je velikokrat skrit, malo skrivnosten, vendar prav tako pomemben. Te podobe so za vedno vtisnjene vanj. Ponaša se namreč s številnimi tetovažami, vsaka ima svoj pomen in zgodbo. Postavni mladenič zagotovo še ni končal obiskov v salonu za tetoviranje. Poleg tega, da se je zadnja leta velik...