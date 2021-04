Kaj je v resnici vaš motiv?

Ste se kdaj vprašali, zakaj spreminjate svoje življenje in kreirate določene stvari? Delate to zaradi ega, dokazovanja, kako uspešni ste, ali resnično ustvarjate stvari in spreminjate svoje življenje v najvišje dobro vseh vpletenih? Je vaš motiv kreacije lastnega podjetja zaradi denarja ali je vaš motiv morda povezan s tem, da bodo starši končno videli, kako posebni ste? Delate na sebi, ker boste tako spremenili svoj partnerski odnos? Ali morda zato, da vas bo končno opazil? Bi radi spremenili partnerja, da vam bo ugajal in da bo po vaši meri? Se res zavedate bistva motiva svoje kreacije? Ga ...