Kaj je prebujenost in duhovnost?

Vsi vedo, da alkohol in cigarete ubijajo, vendar koliko ljudi se tega resnično zaveda? Če bi se zavedali, bi takoj prenehali s tem početjem. Vsi vedo, da so v življenju pomembne naše misli, čustva in občutki. Ampak če bi se tega res zavedali, bi imeli čiste misli, čustva in občutke. Vidite? Nekaj je informacija in nekaj drugega je prebujenje in zavedanje. Ste v fazi vem, razumem ali čutim?Nihče in nič vam nič ne more, če vi tega ne dovolite. Nič vas ne more osrečiti in nič onesrečiti. Vi samo ste. V teh vrsticah je bistvo vsega. Velikokrat mi ljudje rečejo, naj jim povem formulo prebuditve. Je ni! Res je ni! Jaz vam ...