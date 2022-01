Kaj je narobe z novim Seksom v mestu?

Oboževalci so komaj čakali, da po dveh slabih filmih naposled dočakajo novo nadaljevanko z istimi liki, ki so jih tako pogrešali. Ves svet se je veselil, malce pa tudi žalostno čakal, kaj bodo naredili, ko je Kim Cattrall javno in glasno zavrnila ponudbo za upodobitev brezčasne Samanthe.

Moški so v novi nadaljevanki povsem brez pomena. Steve je nenadoma grozen mož, Miranda je (morda) lezbijka, največ pa seksa njen sin (v ozadju).

Pred dvajsetimi leti so se ženske, ki so iskale svojega pravega ali svojo Živino, poistovetile z dekleti, ki v svojih tridesetih iščejo ljubezen. Carrie (Sarah Jessica Parker) se je z Živino (Chris Noth) naposled poročila in njun zakon je bil srečen, a za scenariste dolgočasen. Zato so ji v filmih pod noge metali polena v obliki bivših fantov, v novi nadaljevanki pa so se odločili, da je zanimiva samo, če išče ljubimca. Zato je moral Živina pač umreti. Sreča v nesreči, saj je nemalo zatem Notha kar pet žensk obtožilo spolnega napada.

Carrie (priročno) za Živino niti ne žaluje veliko, govori, da je srečna, da sta bila srečna, tako kot 'vsaka' ženska v svojih petdesetih se ukvarja z operacijo kolka, medtem ko se njeni prijateljici posvečata ugaslemu zakonu (katerega težav v resnici na zaslonu ne vidimo) in spolni identiteti Charlottinine (Kristin Davis) hčerke. Mimogrede opravijo z Mirandinim (Cynthia Nixon) alkoholizmom, Samantho, katere odsotnost upravičijo z za lase privlečenim razlogom, pa nadomestijo zdaj z enim, zdaj z drugim likom, saj je četverica zanimivejša kot trojica in prazen stol.

Kam so šle vse dobre zgodbe? Dame so v novi nadaljevanki istih let, kot so bile tiste v seriji Zlata dekleta v prvi sezoni!

Ker nadaljevanka govori o seksu, je nujno, da so v njej liki s kar se da različnimi spolnimi preferencami in identitetami, da ne omenjamo reprezentativnosti različnih ras, o čemer v prejšnjih reinkarnacijah te nadaljevanke ni bilo ne duha ne sluha. A žal se 'novi' Seks v mestu ukvarja predvsem s tem, kaj mora obkljukati, da bo politično korekten, ne z liki, ki smo jih tako pogrešali. Ostane nam le še moda, za to pa lahko novo nadaljevanko gledate tudi brez zvoka.