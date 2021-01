Kaj ima vozniški izpit z duhovnostjo?

Večkrat sem že omenila staro duhovnost v primerjavi z novodobno duhovnostjo – in še bom. Želim vas namreč opomniti na kakovostno duhovnost z dobrimi temelji, ki ni instantna – duhovnost na klik, ki je zelo površinska. Kakšna je razlika? Pri stari duhovnosti vse temelji na dobrih temeljih, ki jih seveda iz dneva v dan poglabljaš. V resnici tečeš na dolge proge in se vase poglabljaš leta in leta do konca življenja. Vse temelji na ljubezni do sebe, veselju, radosti, notranjem miru, predvsem pa mislih in čustvih, ki so vir naših težav. Vse temelji na ljubezni do sebe, veselju, radosti,...