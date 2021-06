Kaj ima prijaznost z duhovnostjo?

Prepričana sem, da ste se že srečali z lekcijo: če ne znaš biti prijazen, bodi raje tiho. Zdrava in iskrena prijaznost je osnovni pogoj za dobre odnose, predvsem pa za vaš notranji mir. S prijaznostjo nekomu sporočate, da vam je mar zanj, da ga spoštujete, cenite in imate radi kot človeka. Prihodnost duhovnosti je na prijaznosti in komunikaciji. Čustveno zrel človek je spoštljiv, ker je v prvi vrsti spoštljiv do sebe. Velikokrat ljudem na predavanjih o zdravi komunikaciji svetujem, da vsakič, ko komunicirajo, pred seboj vidijo vsakega človeka kot angela, Jezusa ali morda kot sebe. To večini l...