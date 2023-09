Kaj bo danes sladkega? Sladkor in njegove zamenjave (Suzy)

Ste tudi vi med tistimi, ki komaj čakajo, da izvedo, kaj bo danes za sladico? Zakaj ima toliko ljudi rado sladek okus? Odgovor se verjetno skriva v naši biologiji. Kot nabiralci in lovci v davni zgodovini smo zaužili samo dvajset žlic sladkorja na leto in tudi to ni bil sladkor, kot smo ga danes vajeni, ampak je bil v sadju, škrobnati zelenjavi in medu. Sladka hrana je bila takrat težko dostopna, zato je bil in še vedno je človek biološko motiviran, da jo najde in uživa.

Verjetno je bilo tega več v jesenskem času, ko je na razpolago obilica sadja, naši davni predniki pa so tako pridobili nekaj teže, da so lažje preživeli dolge zime.

Danes menda v povprečju pojemo 150 kg sladkorja na leto, povprečni šolar pa okoli 34 žličk na dan. Tukaj seveda ne gre za sam namizni sladkor, ampak sladkor, ki je skrit v gaziranih pijačah, sladicah, pakirani hrani, pravzaprav vsepovsod, tudi v tako imenovani zdravi hrani.

Preveč sladkorja lahko dramatično spremeni vašo presnovo in biokemijo, povzroči neravnovesje, poveča vnetje in sčasoma pripelje do kroničnih bolezni. Ko se zaradi prevelike količine sladkorja poviša raven glukoze v krvi, se povečajo in nastanejo tako imenovani končni produkti napredne glikacije. To so zelo reaktivne molekule, ki oksidirajo naše telo od znotraj navzven.

Glavne težave zaradi povišanega krvnega sladkorja so:

* Sladkor povečuje raven inzulina, ki spodbuja kopičenje maščob in vnetja v telesu.

* Negativno vpliva na delovanje imunskega sistema.

* Izčrpa antioksidante, kot sta vitamin C in glutation.

* Izčrpa telo mineralov, kot so magnezij, kalij, kalcij, krom, cink in drugi.

* Hrani rakave celice in zmanjšuje apoptozo oziroma njihovo smrt.

* Zvišuje raven stresnega hormona kortizola.

* Poškoduje žile ter viša raven trigliceridov in holesterola.

* Zavira sintezo celičnih beljakovin in poškoduje živce.

* Obremenjuje jetra in poveča možnost pojava zamaščenih jeter.

* Povzroča fizično odvisnost.

* Povezan je s pojavom kroničnih bolezni.

* Stara kožo.

Prvi obrok je najpomembnejši

Iz vsega tega je več kot razvidno, da svojemu zdravju koristimo, če ne pijemo gaziranih pijač, ne uživamo pakirane hrane in jemo čim več hrane, bogate s fitohranili različnih barv, ki zaščitijo naše celice. K obroku vedno dodajamo zdrave maščobe in beljakovine, saj bomo tako stabilizirali krvni sladkor.

Pomembno je, kakšen je naš prvi obrok v dnevu. Če je sestavljen iz živil, ki dvigujejo krvni sladkor, bo ta zaradi povečanega inzulina padel, zato bomo kmalu brez energije in telo bo spet želelo hrano z veliko sladkorja. Ujamemo se v začarani krog. Zato naj bo zajtrk bogat z beljakovinami in zdravimi maščobami, saj bo to pomagalo, da bo naš krvni sladkor uravnan ves dan.

Kadar želimo uporabiti sladkor, je priporočljivo, da belega zamenjamo z drugimi sladili. Obstaja več vrst sladil: umetna sladila, kristalizirani sladkor, sladkorni alkoholi, sirupi in druga živila, ki jih lahko uporabljamo za slajenje.

Umetna sladila

Umetna sladila (aspartam, sukraloza, saharin in kalijev acesulfam) so sintetične spojine, ki se vežejo na receptorje za sladek okus. Kemično so spremenjene v laboratoriju. Sukraloza, na primer, je narejena s kemično modifikacijo namiznega sladkorja, da dobimo sladilo, ki je približno 600-krat slajše.

Umetna sladila so že dolgo predmet polemik, v katerih razpravljajo o njihovi varnosti in morebitnih učinkih na zdravje. Zaradi vse večje zaskrbljenosti glede uživanja sladkorja in debelosti so ti nadomestki vse bolj priljubljeni. Slabo pa vplivajo na našo črevesno floro, presnovo, na naše možgane in zdravje. Nekatere študije so pokazale celo povečanje telesne teže zaradi daljšega uživanja teh sladil. Razlog je verjetno v tem, da naše telo zazna sladko, aktivira izločanje inzulina, raven sladkorja v krvi se preveč zniža in na koncu spet posežemo po hrani. Tako pravzaprav pojemo več, kot bi drugače. Tem sladilom se je najbolje izogniti, še posebno zato, ker obstajajo druge alternative.

Kristalizirani sladkor

K tej vrsti sladkorja spadajo navaden beli sladkor, rjavi sladkor, fruktoza, kokosov sladkor in neprečiščen trsni sladkor. Vsi dvigujejo krvni sladkor in so primerni za občasno minimalno uživanje, še najbolj priporočljiva sta kokosov in neprečiščen trsni, ki imata nižji glikemični indeks in vsebujeta več mineralov.

Sladkorni alkoholi

Sladkorni alkoholi (ksilitol, eritritol, sorbitol in manitol) spadajo v kategorijo tako imenovanih naravnih alternativnih sladil in so naravno pridobljeni iz rastlinskih virov, kot so jagodičevje, sadje in nekatere vrste zelenjave. Sladkornih alkoholov tako kot čokolade ne smejo uživati psi in druge živali, pri občutljivih ljudeh pa v večjih količinah lahko povzročajo prebavne težave. Ksilitol, ki ga pridobivajo iz breze, lahko v majhnih količinah vključite v svojo prehrano, predvsem v obdobju, ko želite zmanjšati vnos sladkorja in z njim povezano odvisnost.

Sirupi

Absolutno se izogibajmo fruktozno-glu­koz­nemu sirupu in tudi agavi, ki je večinoma iz fruktoze. Veliko boljši so jakonov, kokosov in javorjev sirup.

Za slajenje lahko uporabljate tudi sadež monk, stevio, lukumo, sladko koreninico in vlaknino inulin.

Za 21 dni izločite ves sladkor

Ključno pa je, da svojega okusa ne navajate na sladkobo pri vsakem obroku. Počasi zmanjšujte živila, ki vsebujejo dodani sladkor, in sladite manj. Če imate inzulinsko rezistenco ali sladkorno bolezen, avtoimunske bolezni, veliko črevesnih težav, se še posebej izogibajte vsem sladkorjem in sladilom.

Podporno je tudi, če se odločite za izziv in za 21 dni izločite ves sladkor. Tako se bo vaša presnova uravnala in občutljivost vaših brbončic na sladko se bo resetirala. Kar naenkrat boste našli sladkobo v surovem korenju, jabolku in celo brokoliju. Tako boste začeli resnično uživati v vseh naravnih okusih čudovite polnovredne hrane in hkrati lažje nadaljevali s podpornimi odločitvami, ki preprečujejo nabiranje maščob, povečujejo raven energije in krepijo vašo zdravje in vitalnost.

Dr. Tina Prodnik, www.vibrantlongevity.com, molekularna biologinja ter zdravnica naravne in integrativne medicine