Kaj bo, če Amber ne bo mogla plačati?

Sedemčlanska porota je odločila, da je bil igralec žrtev obrekovanja in da je Amber Heard res lagala o nasilju v družini. Johnny Depp bo od nje dobil približno 9,6 milijona evrov, on pa ji dolguje 1,8 milijona evrov zaradi izjave nekdanjega odvetnika.

Čeprav nima denarja, je Amber v času šesttedenskega sojenja živela v dvorcu, ki stane dobrih 20.000 evrov na mesec.

A Amber denarja nima, saj je za dva filma Aquaman prejela približno 3 milijone evrov. Njena odvetnica je naznanila, da igralka dolguje 5,6 milijona evrov za odvetniške stroške. Denar, ki ga je 2016. dobila od ločitve, bi morala nakazati v dobrodelne namene, a tudi tega ni naredila, torej je v velikih škripcih. Zato že napoveduje pritožbo na razsodbo.

Oglasili so se odvetniški strokovnjaki, ki pravijo, da se lahko zgodi, da Amber ne bo uspelo zbrati denarja za plačilo. Štiriindvajsetega junija bodo odvetniki lahko začeli pogajanja glede plačila. Johnnyjevi odvetniki so ves čas ponavljali, da ga ne zanima denar in da Heardove ne želi finančno kaznovati. Bolj kot to je želel, da se izve resnica, zato mnogi pravniki trdijo, da utegne Amber dobiti ponudbo, da ji dolg odpiše, ona pa nikoli več ne ponovi trditev, glede katerih mu je porota v tožbi za razžalitev pritrdila.

Zveni podobno njuni ločitvi pred šestimi leti, ko sta v skupni izjavi za javnost povedala, da je bilo njuno razmerje burno, a mu je vladala ljubezen, ter da ni nobeden od njiju lagal z namenom, da bi prišel do denarja. A takratni mir ni trajal dolgo, zato bo Johnny zagotovo poskrbel, da bo tokratni dogovor železen.

Zvezdi sojenja: Deppova odvetnika Camille Vasquez in Ben Chew

Medtem nekdanja zakonca vsak na svojem koncu sveta živita naprej. Amber se je z enoletno hčerko zavlekla v hiško v puščavi, kjer si liže rane in se posveča le njej, Johnny pa v Veliki Britaniji nastopa s kitaristom Jeffom Beckom, se v zaodrju druži z nekdanjo ljubeznijo Kate Moss, ki je pričala v njegovo korist, ob zmagi pa je častil za kar 58.000 evrov hrane in pijače prijateljem in Jeffovi ekipi na turneji. Veliko se govori tudi o tem, da ga bo Disney spet povabil v vlogo Jacka Sparrowa, ki jo je ob obtožbah izgubil, čeprav je igralec dejal, da vloge ne bi več sprejel niti za 280 milijonov evrov in milijon alpak. Morda si bo zdaj premislil.