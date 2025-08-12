Kaj berejo znani? Zvezdniški bralni klubi (Suzy)

Kar nekaj znanih je ustanovilo svoj bralni klub ali redno delijo bralna priporočila, vendar so med njimi najpogosteje ženske.

Oprah Winfrey Kraljica pogovornih oddaj je začela s knjižnim klubom, ki je takoj na začetku prinesel razprodano naklado in uspeh avtorja. Njen izbor je ustvaril bralni imperij, priporočila je že skoraj sto knjig.

Reese Witherspoon Takoj za Oprah je oskarjevka, ki v svojem bralnem klubu bere večinoma dela žensk, ki pripovedujejo zgodbe o drugih ženskah, saj verjame, da potrebujemo več navdihujočih protagonistk.

Jenna Bush Hager Hčerka nekdanjega ameriškega predsednika je voditeljica in ima svoj klub, ki je v ZDA postal zelo vpliven. Izbrane knjige pogosto vključujejo čustveno močne zgodbe s poudarkom na osebnem razvoju, odnosih in družbeni pravičnosti.

Sarah Jessica Parker Letošnja članica žirije za nagrado booker ima celo svojo vejo pri založbi Hogarth, izbira nove, neznane avtorje, ki imajo povedati veliko zanimivega, znana je po svojih dolgih priporočilnih seznamih in strastni podpori javnih knjižnic.

Emma Watson Igralka je ustanovila društvo knjižnih vil, ki za druge bralce puščajo knjige na javnih mestih po svetu, ter redno deli svoj seznam priporočil za branje.

Kaia Gerber Ne, ni samo lepotica z modnih pist, hčerka Cindy Crawford s prijateljico Alysso Reeder vodi klub Knjižnična znanost (Library Science), v katerem priporoča manj znane knjige in prireja knjižne dogodke.

Natalie Portman Še ena oskarjevka, ki mesečno izbira dela za branje in razprave! Igralka z diplomo iz psihologije se nagiba k delom avtoric ter vključuje politično in družbeno angažirana dela z osebnimi razmisleki.

Florence Welch Pevka je že pred trinajstimi leti ustanovila svoj klub, v katerem priporoča knjige, včasih pa k temu povabi svoje slavne prijatelje, od Nicka Cavea do megauspešne avtorice Sally Rooney.

Barack Obama Nekdanji ameriški predsednik nima svojega kluba, vendar vsako poletje objavi seznam del, ki so ga navdušila in navdihnila. Izkazal se je za zelo vplivnega bralca. Izbira je raznolika, pogosto poudarja družbene teme in perspektive manjšin.