Jurij Zrnec v zvezdah: Spet si bo nakopal preveč dela

Jurij je po ascendentu ambiciozen, poslovno usmerjen kozorog, ki se žene prek vseh meja, da bi dosegel visoko zastavljene cilje. Da ga ne dojemamo kot hladnega in resnega kozoroga, je krivo, da Saturn, njegov vladar, pade v leva in ga barva z ognjem in toplino. Da je v neprijetni inkonjunkciji z ascendentom in kvadratom z vrhom hiše kariere, kaže, da je strog in zahteven do sebe ter pogosto sam sebi največji sovražnik. Za vsako ceno se mora izogniti pesimizmu in negativnemu razmišljanju.Druga težavna konjunkcija, povezana z zdravstvenimi težavami in ločitvijo, je konjunkcija Lune, Plutona in severnega karmičnega vozla v 8. hiši. ...