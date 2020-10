Jurij Zrnec razgalil dušo

Šele zlom noge ga je predramil.

Tega izjemnega igralca smo poznali predvsem kot multitalentiranega umetnika, ki skrbi za dobro počutje ljubiteljev televizije, filma in gledališča. Celo v reklamah nam je risal nasmehe na obraz in lahko bi rekli, da je med tremi najbolj priljubljenimi domačimi slavnimi imeni. Zdaj pa smo ga spoznali iz povsem drugačne perspektive, ki jo je vsa ta leta spretno skrival pred javnostjo, saj se je želel uglasiti, zbližati s svojimi strahovi in razsvetlili temo v ranjeni duši. Močnejši kot kadarkoli se je vrnil in nas opogumil, naj poiščemo pomoč, če se znajdemo v stiski, in da ni sramotno priznati, da ne znamo ali ne zmoremo več naprej.Brez zadržkov in olepšav je v televizijskem nastopu spregovoril o nečem tako človeškem, a hkrati še vedno zapostavljenem, kot so duševne stiske in bolezni.je stanovskega kolega in prijateljadolgo spodbujala, naj stopi pred kamere in razkrije najtežjo bitko v svojem življenju. Ne zaradi gledanosti njene oddaje, ta je med gledalci priljubljena že od začetka, ampak zaradi širše družbene pomembnosti tega dejanja. Žal je med nami še vedno močan občutek sramu, ko se dotaknemo čustvene izgorelosti ali drugih psihiatričnih diagnoz. Pokojni dr.je razbijal tabuje o depresiji, anksioznosti in številnih drugih oblikah duševnih tegob. Zdaj je stereotipe razblinil še Zrnec s pristnim in odkritim nastopom, ki je simbolično sovpadal z dnevom duševnega zdravja.Brez olepšav je razkril, kako se je po zaporednih infarktih, pljučni emboliji, izgorelosti znašel v temi. Šele zlom noge ga je predramil in opozoril, da mu bijejo zadnji dnevi, če ne bo prevzel odgovornosti za svoje zdravje in poiskal pomoči. Največja motivacija za to sta bili ljubeči hčerki, glavni razlog, da je danes še med nami in se je na novo pot vrnil prerojen, ozaveščen in pripravljen na podvige. Pa ne tiste, o katerih sanjarijo igralski in pevski zanesenjaki, da je treba vse podrediti karieri, ampak si je postavil svoj vrednostni sistem in prvo mesto zapisal zdravju. Brez patetike in poveličevanja je razblinil napačne predstave o ljudeh v duševni stiski in nas nagovoril, naj poskrbimo zase, saj se nam bo tako življenje začelo odslikavati v najlepših odtenkih. Odkar se je rešil okov preteklosti, so se izboljšali tudi odnosi z njemu ljubimi ljudmi, ki so mu ves čas stali ob strani in navijali, da se njihov sin, brat, oči, partner in prijatelj spet vrne v vsem svojem sijaju.