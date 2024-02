Jurij Zrnec podpisal pogodbo (Suzy)

Knjižna uspešnica Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset bo dobila tudi filmsko upodobitev. Očeta glavne junakinje bo zaigral eden in edini Jurij Zrnec, ki je na slovesnem podpisu pogodbe nazdravil na vlogo Janeza.

Producent Aleš Pavlin je zadovoljen, da je igralec privolil in bo del projekta, saj ga že dolgo nismo občudovali na kinematografskem platnu. Vsake priložnosti se loti zelo resno in se liku do potankosti posveti, zato lahko tudi tokrat pričakujemo, da se bo izkazal.

Nad literarnim delom je bil navdušen, ko še niti posumil ni, da bodo resnično zgodbo spravili v filmski format. Zdaj se že zavzeto pripravlja na snemalne dni, novice, da so mu dodelili glavno vlogo, pa so se razveselili še preostali člani ekipe. Njegovim stanovskim kolegom je namreč znano, da kjer je Zrnec, tam je zabava, zato vsi že nestrpno čakajo, da bo padla prva klapa.