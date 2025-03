Jurij Zrnec in njegova tašča, priznana modna oblikovalka Zlata Zavašnik, imata očitno odličen odnos, ki presega zgolj družinske vezi. Njuna povezanost se kaže tudi na profesionalnem področju, saj je podjetnica svojega slavnega zeta uporabila kot obraz kampanje za predstavitev novih moških oblačil. Zrnec se je mojstrsko prelevil v manekena. Čeprav je Ljubljančan znan predvsem kot igralec in komik, se je v vlogi manekena odlično znašel. Njegova karizmatična prezenca in igralska sproščenost sta kolekciji dodali poseben čar, kar je po besedah Zlate dalo projektu edinstven pečat. »Jurij ima narav...