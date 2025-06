Jurij Zrnec in Aleksandra Ilijevski: Moramo nehati sponzorirati genocid (Suzy)

Redko se skupaj izpostavljata, a izjemni igralec Jurij Zrnec in glasbena ustvarjalka Aleksandra Ilijevski se vedno trudita biti na pravi strani in vedno spregovorita, ko je to pomembno. Zato ni presenetilo, da sta se med prvimi oglasila in pozvala k podpisu peticije za suspendiranje trgovinskega sporazuma med EU in Izraelom. »Midva sva oddala svoj glas in pozivata, da to naredite tudi vi,« je neposredno pribil Jurij.

»Izrazite močen ne in konkreten proti kakršnikoli trgovini z Izraelom, saj s tem dobesedno sponzoriramo genocid, ki se dogaja v Gazi.« Aleksandra ga je dopolnila: »Seveda čudežev ne na tem področju moremo pričakovati, a je pomembno, da nismo tiho.« Pevka skupine Pliš, ki je ravno te dni praznovala devetintrideseti rojstni dan, je nekaj dni prej nastopila na Poletni oziroma Benčevi noči in priznala, da je vse, kar si za rojstni dan želi, da čim več ljudi podpiše to peticijo. Bodimo na pravi strani zgodovine.