Jurij Drevenšek: Takšnih ne delajo več (Suzy)

Slovenija je polna biserov, ki jim ne posvečamo dovolj pozornosti. Zato so toliko bolj angažirani v tujini, kjer pobirajo nagrade in sodelujejo pri izjemnih projektih. Eden takšnih je tale privlačni ustvarjalec z neprecenljivo karizmo in čustvenim razponom. Naj si bo mladinski film ali kakšna zahtevna drama, vsemu je kos in vsega se loti z osredotočenostjo na podrobnosti. Aprila je dopolnil 40 let in je kot družinski človek razpet med delom ter domom. Slednjega si je ustvaril v Ljubljani, četudi prihaja iz Maribora. Pripadnosti koreninam nikoli ni zatajil, prestolnica mu je le izhodišče za svet, ki je željan njegovih igralskih bravur.

OBJAVE: 47

SLEDILCI: 1.253

SLEDI: 724

Igralsko življenje je zelo razvejano in nepredvidljivo.

Na instagramu je pravi novinec, saj se mu je pridružil šele avgusta 2022.

Odličen je v filmu Zbudi me.

V Bjelogrlićevi zgodovinski drami Čuvajo formule se je zlahka vživel v inšpektorsko vlogo.

V podkastu Vala 202 Špilferderber je med drugim gostil nezamenljivega Saša Hribarja.

Z legendarnim Edwardom Nortonom je sodeloval na poletnem seminarju.

Vesna iz leta 2023 je zgolj ena od številnih nagrad, ki jih je prejel, nedvomno mnoge še sledijo.

Skin On Skin je presunljiv nemški film, s katerim žanje uspehe po Evropi.