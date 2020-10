Jure Košir se brani, da nima privilegijev

Ko zavoha sneg, si Jure Košir ne more pomagati, da iz garaže ne bi vzel smuči, jih zavihtel na ramo in preizkusil, kaj so poslali z neba in kakšna bo letina. V začetku tedna, ko se je meja sneženja ponekod spustila celo pod 600 metrov nadmorske višine, smo dobili prvo snežno pošiljko, ki jo je nekdanji smučarski as preizkusil na Krvavcu. »Furam Krvavec,« je šampion zapisal v raperskem slogu, pri tem pa mnogim naredil skomine. »Važič,« so mu v en glas vzklikali smučarski zanesenjaki. A jih je kmalu potolažil, da ni imel privilegijev, saj žičnic še niso zagnali, zato se mora, kdor hoče preizkusiti snežno podlago, na dilcah ali v gojzarjih navkreber odpraviti peš. Smučarska sezona, ki se je tako nepričakovano začela že v prvi polovici oktobra, pa zna, vsaj v visokogorju, kjer je snežna odeja debela že en meter, trajati vse do pozne pomladi. Tako se bodo lahko Jure in vsi nestrpni snega še naužili.