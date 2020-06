Jure kipi od ponosa: Anika, rad te imam!

Prva velika prelomnica hčerke Jureta in Alenke Košir je opravljena z odliko. Anika je končala osnovno šolo in na svoje veliko veselje doživela celo valeto. Zaključki šolskih let so namreč v večini primerov zaradi ukrepov ob koroni odpovedani, zato se je njena mami v imenu celotne družine iz srca zahvalila, da so na waldorfski šoli v Ljubljani izvedli ta svečani dogodek.Oče in mama sta kipela od ponosa, še posebno čustveno pa je bilo, ko je Anika stopila na oder in zapela. Najstnica je blestela v rdeči obleki in ni čudno, da se Alenka in Jure nista mogla zadržati, ko sta vsak na svoj način izrazila navdušenje tudi na ...