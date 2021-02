Jure Ivanušič: tisoč kilometrov in 15 kilogramov manj

Leto 2020 je bilo v nasprotju z drugimi umetniki prijazno z igralcem in glasbenikom Juretom Ivanušičem. V ptujskem gledališču so s stoječimi ovacijami nagradili predstavo Lunapark kuga, ki sta jo ustvarila z Matjažem Latinom, posnel je imeniten dokumentarni film Novosti z Beethovnove ulice in nastopil v nanizanki Primeri inšpektorja Vrenka. Po dolgih letih pa je tudi obul superge in začel vztrajno teči. V enem letu je naredil kar tisoč kilometrov in ob tem izgubil 15 kilogramov. Lani je z ničle pretekel kar tisoč kilometrov.Jure slovi po svojem umetniškem talentu, duhovitosti in nalezljivi do...