Jure Godler: Pojem kulture mnogokrat zlorabljamo

Komik, televizijski voditelj in pisatelj Jure Godler je po svojih dveh knjigah Casino Banale in Vohunu, ki me je okužil, spet zavihal rokave in bo dan kulture praznoval s pisanjem.

Nastaja namreč nova napeta dogodivščina s Spencerjem in Novakom. Medtem ko Godler že napenja možgane in na list papirja preliva avanture svojih dveh junakov, razmišlja tudi o tem, koliko kultura pravzaprav ljudem še pomeni.

»Kultura je zelo širok pojem, ki ga mnogokrat zlorabljamo ali banaliziramo. Če govorimo o literaturi in bralnih navadah, menim, da mlajše generacije premalo berejo in da jim predvsem družabna omrežja zmanjšujejo sposobnost koncentracije. Koncerti in gledališča pa pritegnejo občinstvo, ki je razmišljujoče in ceni tako glasbeno kot gledališko umetnost,« pravi Godler, ki je proti pridigi, češ kako nam kultura pomeni premalo.

»Če nekdo v njej ne vidi vrednosti, je pač ne vidi,« še doda.