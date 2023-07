Jure Franko: Peti ne znam, ampak zelo dobro vriskam

Čeprav je že skoraj štirideset let, odkar se je poslovil od smučarskih stermin, bo vedno znan kot simbol naše dežele na olimpijskih igrah, saj je osvojil prvo olimpijsko medaljo za Jugoslavijo in seveda Slovenijo. Zadnjih petnajst let se na pobudo žene Simone Vodopivec Franko ukvarja z muzikali. Leta 2019 se je veleuspešni muzikal Mamma Mia poslovil, zdaj pa spet osvaja slovenske odre. Po dveh razprodanih nastopih v ljubljanskih Križankah se bo zabavna ekipa pojavila še 19. avgusta na odru portoroškega Avditorija. »Ponovno postavljati predstavo po štirih letih je drugače kot jo delati na novo,« pravi. »Energija je drugačna, vmes se je veliko zgodilo. A smo čutili, da po napornih letih pandemije potrebujemo to tako mi kot občinstvo.«