Jupiter v znamenju bika: Ohranjajte pristop 'naravno in preprosto'

To je tudi čas, ko boste lahko uživali v vseh dobrih stvareh, ki jih življenje ponuja, in imeli priložnost uresničiti svoje sanje. Vse dokler si ne boste dovolili pretiravanja, boste res izpolnjujoče in lepo živeli. Tranzitni Jupiter v biku prinaša pravi čas, da pogledate svoje finančno stanje in poiščete možnosti za rast. Ta položaj Jupitra prinaša tudi več stabilnosti in varnosti ter več zaupanja vase in lastne načrte. Pazite le, da ne boste preveč trmasti in neprilagodljivi. V biku pa je tudi Uran, planet naglih sprememb, revolucije in inovativnosti. Čeprav se bosta srečala šele naslednje...