Junaški Leonardo DiCaprio: Pohitel psu na pomoč

Leonardo DiCaprio ni samo odličen igralec, ampak tudi človek z velikim srcem. Ponosni lastnik dveh haskijev je tvegal življenje, da bi psička rešil pred utopitvijo.

Zgodilo se je na snemanju filma Ne glej gor (2021). Psa, ki živita v sončni Kaliforniji skupaj s svojim lastnikom in mraza ter ledu nista vajena, sta padla v zmrznjeno jezero. Padec prvega je opazila igralka Meryl Streep, ki je takoj poklicala Leonarda. Ta je brez oklevanja skočil za njim, nato se je v ledeno vodo podal še drugi haski in poskušal 'rešiti' svojega gospodarja. Vse se je srečno končalo, psička Jack in Jill, ki ju je zvezdnik posvojil lansko leto, pa sta živa in zdrava spet doma.

Leonardo je na svoja ljubljenčka zelo navezan in ju le redko pusti v varstvu komu drugemu. Izjema je njegovo dekle Camila Morrone, ki pogosto prevzame vlogo pasje varuške.