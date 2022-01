Junaška Tadeja Brankovič: Najslajša zmaga na peti olimpijadi

»Od nekdaj sem rada pisala. Ko pa sva pred časom s Petro Majdič, prijateljico še iz tekaških let, sedeli na kavi, je ure poslušala mojo življenjsko zgodbo, na koncu pa mi je samo dejala: 'Piši, Tadeja, ti samo piši.' Lotila sem se dela in nastala je moja Peta olimpijada. Verjetno pa je še nekaj na starem pregovoru, ki pravi, da je treba zaploditi potomce, posaditi drevo in napisati knjigo. Vesela sem, da mi je uspelo vse troje,« se veselo muza Tadeja, ki ji je bilo pisanje knjige kot del terapije, ko je prebolevala raka na prsih. »Nastajala je eno leto, zadnjega pol ...