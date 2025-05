Junaška pot Mihe Deželaka: skrivnostni začetek v Kranjski Gori (Suzy)

Voditelj Miha Deželak se je znova usedel na kvadrocikel in se odpeljal na 11. dobrodelno pustolovščino po Sloveniji. Junaško pot, ki bo trajala deset dni, je začel v Kekčevi deželi, kjer številni otroci uživajo v brezskrbnih počitnicah. Najprej ga je čakal izziv, in sicer je moral najti skrivnostnega, enajstega člana ekipe, ki se je tam skrival, pri tem mu je pomagala nekdanja smučarka Meta Hrovat.

Na prav nič lahko, a vsake kaplje znoja vredno pot se je Miha podal ob spodbudnih besedah prijateljev Denisa Avdića, Anje Homovec Ramšak in Lare Tošić. »Tako kot Kekec ni klonil pred Bedancem, tudi ti ne boš klonil pred kilometri, klanci, dežjem ali pastmi, ki ti jih nastavi Gargamel. Junak vedno najde pot, še posebno, ko za sabo čuti najmočnejšo ekipo.«

Naš junak se veseli vsakega kilometra, toplih besed in družbe, ki mu bo na poti prišla še kako prav. »Vem, da se bomo spet združili in ustvarili pravljico za otroke. Pozabite name, jaz nisem pomemben, to je za otroke,« je Deželak dejal ob začetku poti in se podal novi dobrodelni pravljici naproti.