Juhuhu, jagode so tu! (Suzy)

Sezona je tu in jagode je mogoče kupiti na vsakem vogalu. So bogat vir vitamina C, mangana, folne kisline in kalija ter imajo nizko vsebnost kalorij, zaradi česar so hranljiv in okusen dodatek zdravi prehrani. Zato vam bo zagotovo prav prišel naš seznam idej za odlične sladice s sočnimi rdečimi sadeži. Pa dober tek!

Jagodna pita s pehtranom

Sestavine:

Krhko testo:

* 350 g bele moke

* 200 g kisle smetane

* 120 g masla sobne temperature

* jajce

* pol zavitka pecilnega praška

* ščepec soli

* 70 g sladkorja

* ščepec vanilje v prahu

piškoti

Nadev:

* 1 kg zrelih jagod

* velika pest svežega pehtrana

* 2 žlici temnega sladkorja muscovado

* čajna žlička vanilje v prahu

* zavitek želirnega sredstva

tiramisu

Priprava:

1. Vse sestavine za testo umesimo, kepo zavijemo v prozorno folijo in damo počivat v hladilnik za eno uro.

2. Medtem pripravimo nadev: jagode narežemo na manjše kose (grižljaje) in jih premešamo z drugimi sestavinami, da bodo spustile malo soka.

3. Od testa odtrgamo približno četrtino, ki jo bomo uporabili za mrežo, preostalo razvaljamo in položimo v namaščen pekač. Dno nekajkrat prebodemo z vilicami in po želji potresemo s piškotnimi drobtinami ali mletimi oreščki.

4. Na testo naložimo jagodni nadev, iz preostalega testa zvaljamo svaljke in iz njih sestavimo mrežo. Postavimo v pečico, ogreto na 190 stopinj Celzija.

5. Pečemo približno pol ure oz. toliko časa, da se testo lepo zlato rjavo zapeče. Vzamemo iz pečice in pustimo, da se ohladi – s tem se jagodni sok zgosti.

Čokoladna torta. Foto: Shutterstock

Čokoladna torta z jagodami

Sestavine:

Podlaga:

* 200 g polnozrnatih piškotov

* pest mandljev

* 180 g margarine

* mleti cimet, mleti muškatni orešček, mleti ingver

mocktail, jagodni napitek, jagodna limonada

Krema:

* 400 g temne čokolade (200 g jedilne in 200 g čokolade z vsaj 70-odstotki kakava)

* 500 ml sladke smetane

* 250 g masla

Okrasitev:

* jagode (lahko dodamo tudi borovnice, maline …)

Priprava:

1. Mandlje prepražimo v ponvi, da malo potemnijo. Pustimo, da se malo ohladijo, nato jih fino zmeljemo. Zmeljemo tudi piškote. Mlete mandlje, piškote in začimbe (dodamo po okusu) zmešamo skupaj s stopljeno margarino, da dobimo piškotno testo. To enakomerno porazdelimo v tortni pekač (premer 24 cm).

2. Čokolado razlomimo na koščke in damo v skledo. Dodamo še maslo in prelijemo z vrelo smetano. Dobro zmešamo, da dobimo gladko zmes, in postavimo v hladilnik (za približno pol ure do ene ure), da se ohladi in začne strjevati. Čokolad­no zmes rahlo stepemo, da dobimo kremo svetlejše barve. Nato jo razporedimo po piškotnem testu in po vrhu okrasimo z jagodami (dodamo lahko tudi drugo sadje). Postavimo v hladilnik ali hladen prostor, da se strdi. Namig: nekaj jagod lahko dodamo tudi v kremo.

3. Pred postrežbo torto vsaj dve uri pustimo na sobni temperaturi, da krema postane rahla in jo lahko lepo režemo.

Strawberry closeup background, flat lay, selective focus, macro. Top view of strawberries. Texture top view of fresh strawberries

Piškoti z jagodami in vaniljo

Sestavine:

* 100 g drobno narezanih jagod

* žlica sladkorja

* 220 g moke

* žlička pecilnega praška

* tretjina žličke sode bikarbone

* 100 g sladkorja

* pol žličke vanilje v prahu

* 120 g masla

* 3 žlice kisle smetane

* sladkorni preliv

* sladkor v prahu, malce mleka

Priprava:

1. Pečico vključimo na 175 stopinj Celzija, pekač obložimo s peki papirjem.

2. Na drobne koščke narezane jagode zmešamo z žlico sladkorja. Postavimo na stran.

3. V posodi zmešamo moko, pecilni prašek, sodo bikarbono, sladkor in vaniljo v prahu. Dodamo na koščke narezano hladno maslo in ga z rokami dobro vgnetemo v moko (suhe sestavine). Primešamo kislo smetano ter dodamo še narezane jagode. Vse skupaj dobro premešamo. Zmes bo precej mokra in lepljiva (zaradi jagod).

4. Na pekač polagamo po žlico zmesi, najlaže bo šlo, če si pomagamo z dvema žlicama. Po potrebi kupčke na pekaču še malce oblikujemo z rokami, kakšen košček jagode, ki je odpadel, s prsti potisnemo nazaj v testo. Pečemo od 18 do 20 minut. Pečene popolnoma ohladimo.

5. Prelijemo s sladkornim prelivom ali posujemo s sladkorjem v prahu.

Namig: Za sladkorni preliv zmešamo žlico, dve sladkorja v prahu in dodamo malce mleka, le toliko, da bo malce tekoče.

Jagodni tiramisu z bezgovim sirupom

Sestavine za štiri:

* 400 g jagod

* 80 ml bezgovega sirupa

* 2 veliki žlici limonovega soka

* 2 jajci

* 2 veliki žlici vanilin sladkorja

* 200 g maskarponeja

* ščepec soli

jagodna pita

Priprava:

1. Jagode operemo, očistimo in narežemo na rezine. Zmešamo jih z bezgovim sirupom in limonovim sokom ter pustimo stati približno 15 minut.

2. Za pripravo kreme ločimo beljaka in rumenjaka, nato zmešamo rumenjaka z 2 do 3 velikimi žlicami soka, ki so ga spustile jagode, ter ju dobro stepemo nad vročo vodo. Ko se mešanica ohladi, dodamo maskarpone.

3. Beljakoma dodamo sol in ju dobro stepemo ter previdno primešamo v kremo.

4. Kremo v plasteh izmenično z jagodami naložimo v štiri kozarce in pustimo, da se ohlaja približno 20 minut.

Jagodna limonada z meto in baziliko

Za približno liter pijače oz. štiri osebe:

Sestavine:

* 2 lončka jagod,

* šopek mete,

* 2 limoni, sok

* 2 žlički sladila po izbiri (pazimo na moč)

* dodatna limona

* nekaj listkov bazilike in mete

* 5 jagod, narezanih na rezine

* 3 lončki ledenih kock

Priprava:

1. Jagode in zelišča operemo in posušimo s papirnato brisačko. Jagodam odrežemo peclje, nato jih narežemo na koščke in postavimo v posodo. Dodamo listke mete in z vilicami ali kuhalnico dobro pretlačimo.

2. Nato precedimo v vrč skozi fino cedilo.

3. Limoni ožamemo, da dobimo sok. Zlijemo ga v vrč, dodamo eritritol (ali sladkor), listke bazilike, dobro premešamo in zalijemo s približno 7 dl vode.

4. V limonado dodamo še rezine limone, nekaj listkov mete in koščke jagod. Nalijemo v kozarce do treh četrtin.

5. Ledene kocke stresemo v zmogljiv mešalnik in pulzno zdrobimo. Ledeni drobljenec dodamo na vrh limonade v kozarcih.

6. Po želji pred serviranjem na vrh še rezino jagode, v kozarec zatlačimo nekaj vejic svežih zelišč, na rob še rezino limone.