Slovo od Judite Hahn Kreft: Neskončna moč, ki ne mine

V Raztrgancih je leta 1972 zaigrala ob Tonetu Kuntnerju.

Za vedno se je poslovila dramska igralka, dolgoletna članica Mestnega gledališča ljubljanskega, kjer je odigrala skoraj sto vlog. V boju s časom in boleznijo je odšla za svojim ljubljenim možem, književnikom, dramatikom, gledališčnikom in akademikomKreftom, s katerim sta imela sina. Spominjali se bomo njenih izjemnih nastopov in neskončne moči, ki ji je nedvomno pomagala preživeti tudi drugo svetovno vojno v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau.»Nismo radi govorili o tem, ker to je takšna bolečina, da se je nisem želela dosti spominjati. Želela sem pozabiti, ampak tega ne moreš pozabiti. Najhujše je pa to, da bolj ko sem stara, bolj premišljujem. Ležim in pridejo te misli. Prej nisem nikoli, sem jih odganjala,« je aprila letos povedala v enem svojih zadnjih pogovorov. Bila je ena zadnjih preživelih, ki je imela to srečo, da se je izognila zloglasnemu angelu smrti. Njena žareča moč ostaja za vedno.